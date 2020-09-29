Мик Шумахер и Каллум Айлотт примут участие в первой тренировке на Гран-при Айфеля

Два пилота Академии «Феррари» получат право проверить свои силы за рулём болидов Формулы-1 во время первой свободной практики на Гран-при Айфеля. Мик Шумахер заменит Антонио Джовинацци в «Альфа Ромео», Каллум Айлотт будет управлять машиной команды «Хаас».

«Нет никаких сомнений в том, что Мик быстр. Но он также последователен и зрел за рулем. Всё это отличительные черты чемпиона в процессе становления. Он впечатлил нас своим подходом ещё во время совместной работы в прошлом году, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним ещё раз на «Нюрбургринге», — отметил руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.



Босс «Хааса» Гюнтер Штайнер также ожидает плодотворной работы вместе с Айлоттом.



«Каллум ясно показал в этом сезоне, почему «Феррари» так высоко ценит его. Он продемонстрировал свой безупречный темп и гоночное мастерство, завоевав четыре поул-позиции и одержав три победы. Мы рады предоставить ему возможность управлять болидом Формулы-1», — подчеркнул Штайнер.