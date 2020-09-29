В «Феррари» прокомментировали участие Шумахера, Айлотта и Шварцмана в практиках Ф-1

Руководитель Академии «Феррари» и спортивный директор «Скудерии» Лоран Мекис прокомментировал предстоящее участие Каллума Айлотта, Мика Шумахера и Роберта Шварцмана в тестах болида «Феррари» 2018 года, а также в первых пятничных тренировках Гран-при Айфеля (Шумахер и Айлотт) и Абу-Даби (Шварцман).



«Мы хотели организовать эту тестовую сессию, чтобы три наших лучших молодых пилота были максимально хорошо готовы к событию, которое навсегда останется для них особенным моментом. Для них это будет шанс познакомиться с машиной Ф-1, которая намного сложнее, чем болид, которым они сейчас управляют.



Я хотел поблагодарить „Хаас“ и „Альфа Ромео“ за предоставление Каллуму, Мику и Роберту этой возможности. Мы сильно верим в нашу Академию, которая уже доказала свою ценность благодаря Шарлю Леклеру — пилоту, с которым „Скудерия“ может выстраивать своё долгосрочное будущее.



Каллум, Мик и Роберт уже доказали свои способности в нынешнем сезоне Формулы-2, и этот тест — следующий шаг в их развитии», — приводит слова Мекиса пресс-служба «Феррари».