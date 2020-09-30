Шварцман за рулём болида «Феррари» Ф-1: подготовка и тесты. Видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала видео с работы российского гонщика академии «Феррари» программы SMP Racing Роберта Шварцмана на тестах во Фьорано, которые состоялись сегодня, 30 сентября.

Напомним, как одному из трёх лучших пилотов академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy) Шварцману предоставили возможность дебютировать за рулём автомобиля Формулы-1 уже в этом сезоне. 11 декабря российский гонщик впервые примет участие в пятничной тренировке на Гран-при Абу-Даби.



В сезоне Формулы-2 2020 года Шварцман, на счету которого 140 очков, занимает пятое место. У лидера сезона Мика Шумахера — 191 очко. До конца сезона осталось провести два этапа, то есть четыре гонки. Оба этапа пройдут в Бахрейне.