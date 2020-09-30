Мотор на болиде Ферстаппена работал не на полную мощность на Гран-при России
Мотор на болиде «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при России работал не в полную мощность, сообщает итальянский Motorsport. По информации источника, «Хонда» решила снизить давление в турбине, что понизило эффективность подзарядки генератора MGU-H. Данная процедура была сделана в качестве предосторожности после сходов Ферстаппена на этапах Формулы-1 в Монце и Муджелло.
В связи с этим Ферстаппену не хвататло скорости на прямых и он был медленнее «Мерседесов» на 0,6 секунды на круге.
Кроме того, силовая установка «Хонды» пострадала из-за необходимости использовать общую картографию мотора в гонке и квалификации.
Напомним, Макс Ферстаппен закончил Гран-при России на второй позиции, победу одержал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
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