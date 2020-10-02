Алексей Попов рассказал, как уход «Хонды» отразится на перспективах Квята

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением относительно того, как на «Ред Булл» и «Альфа Таури» скажется решение компании «Хонда» покинуть «Королевские гонки» в конце сезона-2021.



«Непонятно, что делать «Ред Булл» и «Альфа Таури» после ухода «Хонды». Если «Мерседес» останется, то не даст свои моторы. «Феррари» тоже наверняка не даст. Остаётся «Рено». Они обязаны по правилам, но они настолько плохо расстались с «Ред Булл», что это будет очень сложное и неприятное сотрудничество. Последняя возможность — это выкупить то, что осталось у «Хонды». Но тут возникает проблема с производственной базой. Если бы она была в Европе, как у других команд, но она в Японии на заводе «Хонды». Это будет очень тяжело и неприятно.

Среди пилотов это может спровоцировать попытку Ферстаппена договориться с «Мерседесом» вместо Хэмилтона. То есть убежать из «Ред Булл», раз с его точки зрения у них практически нет будущего. Для нас это неплохо. Если бы «Хонда» оставалась, то наверняка попробовала бы посадить Цуноду вместо Квята. Сейчас этого, скорее всего, не произойдёт. Поэтому ближайшие дни будут богаты на события», — цитирует Попова «Матч ТВ».