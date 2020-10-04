Босс команды Шварцмана объяснил, почему результаты россиянина упали

Рене Розин, глава команды «Према», за которую в Формуле-2 выступает гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман, поделился своим мнением о выступлениях россиянина в 2020 году.



«Если сравнивать нынешний сезон с прошлогодним, то в 2020-м у нас фактически нет времени на анализ гонок, на разбор позитивных и негативных моментов. Из-за последствий коронавируса мы фактически участвовали в одном большом гоночном уик-энде, включившем в себя десять этапов. А ведь анализ информации в Ф-2 очень важен, и в нынешней ситуации проще опытным пилотам, которые уже знают, что нужно делать. Этот фактор важен, когда мы говорим о сезоне Роберта. К тому же на последних трёх этапах ему просто не везло, что несколько сказалось на результатах.



С учётом всего этого, если мы посмотрим на его результаты и на то, что он сражается с пилотами, которые уже имеют опыт выступлений в Ф-2, то он выполняет свою работу очень хорошо. Вопрос о чемпионе всё ещё открыт, отставание от Мика не такое и большое. Ещё два этапа, в розыгрыше довольно много очков», — заявил Розин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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