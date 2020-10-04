Готов ли Шварцман к Формуле-1 и почему у него случился спад? Отвечает босс Роберта в Ф-2

С кем подробно обсудить выступления Роберта Шварцмана в дебютном сезоне Формулы-2, как не с руководителем его команды «Према» Рене Розином? Рене работает с Робертом с 2018 года, когда Шварцман стал третьим в европейском сезоне Формулы-3, год спустя Роберт выиграл в составе «Премы» чемпионат обновлённой Ф-3, ну а теперь продолжает бороться в группе лидеров уже в Ф-2, хотя после блестящего старта сезона результаты россиянина пошли на спад. Мы с Розином разобрали выступления Шварцмана и обсудили, готов ли россиянин к Формуле-1.

«Шварцман выполняет свою работу очень хорошо»

— Рене, довольны тем, как пока складывается для «Премы» этот сезон Формулы-2?

— Без сомнений, до сих пор этот сезон получается для нас очень интересным и успешным — с точки зрения как команды, так и гонщиков. И команда, и пилоты работают очень хорошо. С самого начала оба гонщика сражались за топ-результаты, чему мы очень рады и чем гордимся.



Число тестов перед сезоном было ограничено — у нас было лишь три дня испытаний в Бахрейне, прежде чем всё было заблокировано из-за пандемии коронавируса. Это очень сильно повлияло на нашу подготовку, но мы по крайней мере могли использовать информацию, полученную в Бахрейне, и подготовиться к первому этапу.



В этом году мы решили выступить в Ф-2 с одним опытным пилотом в лице Мика и одним новичком из Формулы-3 в лице Роберта. У нас очень непростой чемпионат, здесь нелегко обойти другие хорошие команды и пилотов, так что тот факт, что Роберту с самого начала удалось сражаться за титул, это невероятно.

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— Вас удивили столь сильные результаты Роберта в первых гонках? По логике должно было быть наоборот — послабее в начале сезона, посильнее по мере его развития.

— Роберт был конкурентоспособен с первых же тестов в Бахрейне. Сразу же был на уровне, оказался в группе пилотов, которые борются за чемпионство. Просто сейчас была пара этапов, на которых ему не повезло, включая последний. Но и сейчас он остаётся борьбе за титул. Вопрос о чемпионе всё ещё открыт, отставание от Мика не такое и большое. Ещё два этапа, в розыгрыше довольно много очков.



– Почему после столь сильного начала результаты Шварцмана стали слабее и нестабильнее?

– Если сравнивать нынешний сезон с прошлогодним, то в 2020-м у нас фактически нет времени на анализ гонок, на разбор позитивных и негативных моментов. Из-за последствий коронавируса мы фактически участвовали в одном большом гоночном уик-энде, включившем в себя десять этапов! А ведь анализ информации в Ф-2 очень важен, и вот в нынешней ситуации проще опытным пилотам, которые уже знают, что нужно делать. Этот фактор важен, когда мы говорим о сезоне Роберта. Плюс ещё раз повторюсь, что на последних трёх этапах где-то ему просто не везло, что несколько сказалось на результатах.



С учётом всего этого если мы посмотрим на его результаты и на то, что он сражается с пилотами, которые уже имеют опыт выступлений в Ф-2, то он выполняет свою работу очень хорошо.

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— В этом году в Формуле-2 новые низкопрофильные шины. Насколько это обнуляет весь прежний опыт инженеров и пилотов, которые выступают в серии не первый год?

— Конечно, опыт работы в прошлым поколением техники помогает. Да, шины другие, но двигатель такой же, машина такая же — только с небольшими изменениями. И если у тебя уже есть прежние знания насчёт деградации шин и методов работы с ними, это помогает. Естественно, мы используем информацию, которую собирали в прошлые годы.



Конечно, у Мика есть некоторое преимущество. Прошлогодний опыт помогает, несмотря на новые шины. Тем более что мы говорим не только об опыте работы с машиной, но и о самом опыте выступлений в чемпионате. В Формуле-3, к примеру, ты можешь проехать на шинах больше быстрых кругов в квалификации, а в Формуле-1 у тебя только один или два круга. Первый же быстрый круг имеет значение. На тренировке у тебя тоже один-два круга, а потом шины начнут деградировать. И здесь помогает прежний опыт, даже если он был основан на 13-дюймовых шинах.

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«Если Роберт получит шанс перейти в Ф-1, то должен им воспользоваться»

— Вы понимаете, почему Роберту пока чаще всего не удаются квалификации?

— Повторюсь, опыт — это важный фактор. Я не думаю, что у Роберта есть проблема с квалификациями, просто нужно собрать всё воедино и пытаться максимально реализовать свой потенциал. Одно дело — когда у тебя есть два-три круга, чтобы показать сильный результат, и другое — когда это нужно сделать за один круг, одну попытку. Это вопрос опыта, которого надо набраться.



Большинство трасс он знает. Но он выступал на них за рулём намного менее мощной машины — 350 лошадиных сил против 650! По сути у тебя есть всего один круг на тренировке, чтобы перед квалификацией понять, где нужно тормозить.



Я не вижу у Роберта настоящей проблемы с квалификациями. Вижу только продолжающийся процесс обучения. Так что прогресс — это просто вопрос времени.

— Может, где-то опыта не хватает и его инженеру, ведь он тоже перешёл из Формулы-3?

— Действительно, он пришёл из Ф-3, но я не считаю это недостатком. Они очень хорошо работают вместе, и у нас так выстроена структура, что инженеры двух машин делятся друг с другом всей информацией. Все наши инженеры довольно молодые и имеют не так много опыта, так что проблемы в выборе инженера Роберта я вообще не вижу.

Роберт Шмарцман (справа) Фото: Bryn Lennon/Getty Images

— Исходя из ваших слов про 12-недельный марафон из 10 этапов, вот сейчас Роберт, Мик и вся команда наконец смогут отдохнуть и спокойно всё проанализировать?

— Действительно, нам важно сейчас проработать всё, что было за эти 12 недель. Сначала мы в самом деле чуть-чуть отдохнём после Сочи, но потом начнём анализировать свою работу, все позитивные и негативные моменты, чтобы выжать как можно больше информации и быть готовыми к двум финальным этапам в Бахрейне, где в первом случае мы будем выступать на стандартной версии трассы, которую знаем и на которой проводили предсезонные тесты, а во втором — на новой для всех конфигурации. Это станет испытанием.



— Российские болельщики хотели бы видеть Шварцмана в Формуле-1 уже в следующем сезоне. Но, может, вы считаете, что ему не помешал бы ещё один сезон в Ф-2?

— Моя позиция очень проста: шансы попасть в Формулу-1 представляются не так часто. Такие шансы не приплывают тебе в обе руки, за них нужно цепляться. Если Роберт получит шанс перейти в Ф-1, то должен им воспользоваться. Потенциал для выступлений там у него есть.

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— Мик и Роберт уже готовы к Формуле-1?

— Все гонщики, которые борются в Формуле-2 за топ-позиции, готовы. Именно поэтому Ф-2 — главная молодёжная серия при Ф-1.



— Можете сравнить Роберта и Мика с вашими прежними гонщиками, которые сейчас блистают в Ф-1 — например, Леклером и Гасли?

— Мы никогда не сравниваем с тем, что было прежде, просто работаем с пилотами, которые у нас сейчас. Сравнения гонщиков — неверный подход, если ты хочешь добиться максимального результата. С каждым нужно обращаться по-своему.

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«Не хочу очень много говорить про ситуацию в Сочи»

— В этом сезоне Мик и Роберт столкнулись в спринтерской гонке в Сильверстоуне. Насколько трудно было после этого избежать скандала или даже войны внутри команды?

— Наши пилоты — настоящие профессионалы. Все хотят победить. В Сильверстоуне произошла очень досадная ситуация, когда пилоты сражались за первое и второе места и столкнулись. Мы обсудили это внутри, донесли позицию команды, и просто двигались дальше. Мы не должны смотреть в прошлое — только вперёд. Наши пилоты понимают, что они должны делать, и просто настроились показывать сильные результаты в следующих гонках.



— В Сочи у вас тоже был горяченький уик-энд. В той ситуации с двойным пит-стопом у вас был шанс перенести остановку Роберта?

— Нет, он уже подъезжал к заезду на пит-лейн, было слишком поздно для того, чтобы остаться на трассе.

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— Конкуренты не исключали подачи апелляции на ваши действия во время этих пит-стопов.

— Не хочу очень много про это говорить. У меня есть своё мнение… Я немного нервничал, потому что мы ждали на пит-стопе Роберта, а заехал Мик, но это часть гонок. Сейчас нам нужно просто подождать, получит ли эта ситуация какое-то развитие или нет. У всех команд есть право подать апелляцию, если они посчитают нужным. Если кто-то хочет разбирательств, это в их праве.

— Как раз сейчас у всех команд Ф-2 полно времени на разбирательства!

— Вроде до Бахрейна его много, но на самом деле нет! Мы уже параллельно думаем и о сезоне-2021, а в следующие выходные у нас постсезонные тесты Формулы-3 в Барселоне. Так что пусть в Ф-2 большая пауза, мы как команда не останавливаемся. Сейчас ключевое время для начала работы с прицелом на 2021 год, так что у нас много работы.



— Если мы говорим о вашем составе в Формуле-2, то для начала вам нужно узнать, перейдёт ли кто-то из ваших пилотов в Ф-1?

— Да, но мы параллельно продолжаем обсуждения с нашими основными партнёрами, чтобы затем принять решение.



— Между тем недавно пришла информация, что Кирилл Смаль выступит за «Прему» на финише сезона итальянской Формулы-4. Можем ли мы ждать, что он останется в вашей команде и в 2021 году?

— Мы следили за Кириллом ещё в картинге. Его тоже поддерживает «СМП Рейсинг», с которой мы очень хорошо совместно работаем уже третий сезон. Когда они попросили именно нас поработать со Смалем, это стало поводом для гордости — вот почему так важно иметь партнёров и плотно с ними работать.