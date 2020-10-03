Появилось частное видео с разворотами Шварцмана и Шумахера на тестах во Фьорано

В Сети появилось видео с тестов пилотов академии «Феррари» на трассе во Фьорано. Напомним, 30 сентября Роберт Шварцман, Мик Шумахер и Каллум Айлотт провели тесты болида «Феррари» 2018 года.
В ходе тестов Шварцман и Шумахер допустили развороты болидов.
Посмотреть видео можно на YouTube.
Напомним, как одному из трёх лучших пилотов академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy), Шварцману предоставили возможность дебютировать за рулём автомобиля Формулы-1 уже в этом сезоне. 11 декабря российский гонщик впервые примет участие в пятничной тренировке на Гран-при Абу-Даби. Айлотт и Шумахер дебютирую в официальной сессии Формулы-1 на Гран-при Айфеля 9 октября.
В сезоне Формулы-2 2020 года Шварцман, на счету которого 140 очков, занимает пятое место. У лидера сезона Мика Шумахера — 191 очко. До конца сезона осталось провести два этапа, то есть четыре гонки. Оба этапа пройдут в Бахрейне.
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