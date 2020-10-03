Марко: мы давно знали о решении «Хонды» уйти из Формулы-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал решение компании «Хонда» уйти из Формулы-1 после 2021 года. Японский производитель объявил о предстоящем уходе, заявив, что компания хочет сосредоточить ресурсы на достижении углеродной нейтральности к 2050 году.
«Может ли «Ред Булл» заняться разработкой двигателей? Мы ведём работу во всех направлениях, так как давно знали о решении «Хонды». Слова Хорнера о желании заключить долгосрочное соглашение с «Хондой»? Господин Хорнер – руководитель команды, он не участвует в обсуждении стратегических вопросов. Я и Дитрих Матешиц уже давно знали о решении «Хонды», — цитирует Марко Speedweek.
В настоящее время болиды «Ред Булл» используют силовые установки «Хонды». По словам Марко, теперь команда изучит все варианты и примет решение до конца 2020 года.
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