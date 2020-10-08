Райкконен опроверг слухи о продлении контракта с «Альфа Ромео»

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен сообщил, что он не подписывал новый контракт с итальянской командой.



«Я ничего не подписывал. Я не подписывал никакого контракта на прошлой неделе, месяц назад, вчера или сегодня. Посмотрим. Я ничего не знаю, решение о следующем сезоне ещё не принято. Мне нравится гоняться, но, разумеется, было бы гораздо интереснее, если бы мы выступали лучше. Безусловно, мы не там, где хотели бы быть, но давно понятно, что у этого есть много причин. Я по-прежнему получаю удовольствие от гонок, у нас всё ещё есть интересные баталии. Я бы сейчас не был здесь, если бы мне не нравилось», — приводит слова Кими Райкконена RaceFans.



Напомним, предстоящая гонка станет для Райкконена 323-й в Формуле-1. Таким образом, он установит новый рекорд по количеству стартов в «Королевских гонках».