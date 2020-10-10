Штайнер порекомендовал Грожану и Магнуссену общаться с другими командами

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер намекнул, что пилоты Кевин Магнуссен и Ромен Грожан могут лишиться места в команде по итогам сезона.

«Если что-то узнаем, то сразу же скажем пилотам. Они этого заслуживают. Они должны быть первыми, кто узнает. Из-за всех обстоятельств нам требуется чуть больше времени в этом году. Но уверен, что Кевин и Ромен не ждут дома у телефона моего звонка. Им нужно смотреть по сторонам, потому что все так делают.



Если проверяете, доступен ли пилот, вы ещё ничего не пообещали. Их это тоже касается, конечно. Они общаются с другими командами, другими людьми. По крайней мере, надеюсь, что они так делают. Для этого у них есть менеджеры. Не буду злиться, когда они будут общаться с другими. И скажу, остаются они или нет», — приводит слова Штайнера GPBlog со ссылкой на Motorsport-Total.