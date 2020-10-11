Видео: Райкконен отправил «Уильямс» Расселла в полёт

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего во время Гран-при Айфеля на автодроме «Нюрбургринг». Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен боролся за позицию с немецким пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем и британским представителем «Уильямса» Джорджем Расселлом. На торможении к первому повороту Райкконен допустил ошибку, перетормозил, и машину Кими снесло в сторону «Уильямса» Расселла. В итоге Кими задел «Уильямс», и автомобиль Расселла подбросило над трассой. Британец сумел продолжить движение, но в итоге был вынужден припарковать машину на обочине из-за слишком серьёзных повреждений.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.