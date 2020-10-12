F1-Insider: Квят потеряет место в «Альфа Таури» в конце года, его заменит Цунода

Немецкое издание F1-Insider прояснило ситуацию с высказыванием советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, который заявил, что в программе уже определились с тремя пилотами на 2021 год для австрийской команды и «Альфа Таури».

По мнению авторов портала, очевидно, что Макс Ферстаппен останется в «Ред Булл», а Пьер Гасли будет продолжать выступления в «Альфа Таури». Третьим пилотом, по которому нет вопросов на 2021 год, называют гонщика Формулы-2 Юки Цуноду. Японец займёт место Даниила Квята в «Альфа Таури». Таким образом, россиянин останется без контракта на 2021 год.

Что касается второго пилота «Ред Булл», в Милтон-Кинс ещё не определились, оставить Албона или же привлечь кого-то из дуэта Нико Хюлькенберг — Серхио Перес.