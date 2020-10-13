Менеджер Грожана ведёт переговоры с двумя командами Формулы-Е

Менеджер Мартин Рейсс, представляющий интересы пилота «Хааса» Ромена Грожана, ведёт переговоры по крайней мере с двумя командами Формулы-Е по поводу потенциального контракта для француза на сезон 2021 года. Об этом сообщает издание The Race.

Напомним, у «Хааса» пока нет подтверждённого контракта ни с одним из гонщиков. Вполне вероятно, что команда полностью сменит состав пилотов перед следующим сезоном. Руководитель американского коллектива Гюнтер Штайнер заявлял, что «Хаас» рассматривает 10 кандидатов. Среди них фигурировал и российский пилот Академии «Феррари» Роберт Шварцман.



Если Грожану всё-таки не удастся продлить сотрудничество с «Хаасом», и он решит перейти в Формулу-Е, то должен будет сделать это до 7 декабря. Именно к этой дате все команды электросерии обязаны передать в ФИА утверждённые списки своих пилотов.