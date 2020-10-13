Шиков рассказал о работе над дрифтовой «Супрой»

Московский дрифтер Никита Шиков, который в 2020 году начала готовить последнее поколение спорткара GR Supra в кузове A90 для дрифта, представил практически готовую машину на своей странице в «Инстаграме». Весь сезон RDS GP, напомним, пилот в итоге проехал на своём предыдущем купе Toyota GT86.
«Если я давно ничего не говорил про нашу GR Supra, это совсем не значит, что сказать нечего! По технической части машина готова на 90%. Я понимаю, что в этом сложном году всё пошло не так, но я уже переболел душой и отношусь к этой ситуации с оптимизмом!» — написал Шиков на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в 2020 году россиянин стал официальным атлетом Toyota Gazoo Racing в России и пользуется в том числе поддержкой заводского автоспортивного подразделения японской марки. В частности, как отметил дрифтер, в работе над машиной он с командой «получил пару интересных советов от инженеров Gazoo Racing».
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