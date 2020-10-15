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Шварцман рассказал, как в «Феррари» отреагировали на его разворот на тестах

Шварцман рассказал, как в «Феррари» отреагировали на его разворот на тестах
Авто / Формула-1 0

Пилот программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал собственную небольшую ошибку на тестах болида «Феррари» 2018 года, когда его развернуло. Благодаря видео, снятому одним из болельщиков, стало известно, что похожую ошибку в тот же день допустил Мик Шумахер.

«Весь день на тестах был классным, интересным. Единственная негативная вещь — мой разворот. С одной стороны, это плохо, потому что я мог проехать ещё быстрее и сильно улучшить результат относительно остальных, а с другой — я нашёл предел, нащупал его, и это интересно.

Команда была довольна моей реакцией на разворот: обычно после таких инцидентов гонщик осторожничает в этом повороте, ведь больше нет уверенности, что машина там удержится, а я уже на следующем круге вернулся в ритм. Команде это понравилось», — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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