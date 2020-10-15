Шварцман рассказал, как в «Феррари» отреагировали на его разворот на тестах

Пилот программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал собственную небольшую ошибку на тестах болида «Феррари» 2018 года, когда его развернуло. Благодаря видео, снятому одним из болельщиков, стало известно, что похожую ошибку в тот же день допустил Мик Шумахер.
«Весь день на тестах был классным, интересным. Единственная негативная вещь — мой разворот. С одной стороны, это плохо, потому что я мог проехать ещё быстрее и сильно улучшить результат относительно остальных, а с другой — я нашёл предел, нащупал его, и это интересно.
Команда была довольна моей реакцией на разворот: обычно после таких инцидентов гонщик осторожничает в этом повороте, ведь больше нет уверенности, что машина там удержится, а я уже на следующем круге вернулся в ритм. Команде это понравилось», — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
- 15 октября 2020
-
15:55
-
15:55
-
15:52
-
14:54
-
13:37
-
12:59
-
11:50
-
09:04
-
09:02
-
00:56
-
00:35
- 14 октября 2020
-
23:56
-
21:53
-
20:50
-
19:52
-
19:01
-
18:02
-
16:35
-
15:23
-
14:13
-
13:56
-
12:58
-
12:24
-
11:09
-
10:29
-
09:41
-
09:00
-
01:03
- 13 октября 2020
-
23:59
-
22:12
-
21:22
-
21:14
-
20:03
-
19:07
-
18:23