Да Кошта ответил, пойдёт ли Формуле-Е на пользу возможный переход Квята

Действующий чемпион Формулы-Е Антониу Феликс да Кошта ответил на вопрос, подошла бы электросерия российскому пилоту «Альфа Таури» Даниилу Квяту, если тот лишится места в «Королевских гонках».



«Когда я был в «БМВ» и мы искали напарника, он был одним из кандидатов, но тогда у него не было интереса к Формуле-Е. Мы всё ещё хорошие друзья с Даниилом, однако давно не общались, поэтому не знаю, что у него на уме. Но уверен, он очень быстрый гонщик и будет хорошим активом в любой серии, куда его могут взять. Безусловно, было бы весело соревноваться с ним», — приводит слова да Кошты сайт «Матч ТВ».



Напомним, у Квята нет подтверждённого контракта с «Альфа Таури» на следующий сезон. Многие эксперты убеждены, что место россиянина в команде из Фаэнцы займёт японский протеже «Хонды» Юки Цунода.