Журналист Формулы-1 рассказал, как однажды едва не подрался с Райкконеном

Обозреватель официального сайта «Формулы-1» Дэвид Тремейн рассказал забавную историю их уже далёкого прошлого. По его словам, однажды он едва не подрался с нынешним пилотом «Альфа Ромео» Кими Райкконеном. Случилось это ещё в те времена, когда швейцарская команда носила название «Заубер».
«Кими всегда был Айсменом. Напоминая что-то среднее между Клинтом Иствудом и Ронаном Китингом, он всегда держал мысли при себе, редко открыто говорил о том, что думает.
Его популярность среди фанатов всегда меня немного удивляла, ведь он всегда был не очень любезен с представителями СМИ.
Однажды я с ним даже чуть не подрался. Это случилось, когда мы вместе работали в «Заубере», в 2001 году. Тогда я ногой открыл дверь, которую он захлопнул прямо перед моим лицом. Позже, в том же году, услышав непривычно буйный смех в моторхоуме, я сумел открыть для себя другого Кими — расслабленного, смеющегося и отдыхающего. Он был вместе со своим старым механиком и моим другом Питером Коллинзом. Именно он с констуктором картинговых машин Тимом Гиллардом когда-то открыл миру Кими", — приводит слова Тремейна официальный сайт Формулы-1.
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