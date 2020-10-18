Сайнс-младший: отец продолжает повышать для меня планку
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мыслями об отце — Карлосе Сайнсе — старшем. Известному гонщику недавно вручили премию Принцессы Астурийской в области спорта. По словам Сайнса-младшего, такие события мотивируют его ещё больше.
«Это уникальный опыт, но это сложно, это задаёт очень высокую планку, отец продолжает её повышать. Сказал мне, что я следующий. Своей работой он мотивирует меня. Когда нахожусь в Мадриде, в 8 утра иду в тренажёрный зал и уже в это время вижу на тренировке 58-летнего отца, который работает в зале с 7 утра. Он мотивирует и является примером даже дома», — приводит слова Сайнса-младшего AS.
Напомним, со следующего сезона Карлос Сайнс — младший будет выступать в составе «Феррари».
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