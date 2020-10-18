Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сайнс-младший: отец продолжает повышать для меня планку

Сайнс-младший: отец продолжает повышать для меня планку
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мыслями об отце — Карлосе Сайнсе — старшем. Известному гонщику недавно вручили премию Принцессы Астурийской в области спорта. По словам Сайнса-младшего, такие события мотивируют его ещё больше.

«Это уникальный опыт, но это сложно, это задаёт очень высокую планку, отец продолжает её повышать. Сказал мне, что я следующий. Своей работой он мотивирует меня. Когда нахожусь в Мадриде, в 8 утра иду в тренажёрный зал и уже в это время вижу на тренировке 58-летнего отца, который работает в зале с 7 утра. Он мотивирует и является примером даже дома», — приводит слова Сайнса-младшего AS.

Напомним, со следующего сезона Карлос Сайнс — младший будет выступать в составе «Феррари».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020