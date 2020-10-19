Штайнер: Мазепин-старший хочет, чтобы сын ездил в Ф-1, а Никита хочет даже больше

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи о возможной продаже команды российскому предпринимателю Дмитрию Мазепину, чей сын Никита Мазепин сейчас выступает в Формуле-2 и называется одним из кандидатов на место в американском гоночном коллективе на следующий сезон.
«Не думаю, что господин Мазепин говорил, что хочет купить команду. Я знаю его уже несколько лет, потому что у него есть свои гоночные коллективы в Формуле-2 и Формуле-3. Мы довольно много общаемся.
Мистер Мазепин–старший хочет, чтобы его сын ездил в Формуле-1, и Никита тоже хочет этого. Даже больше, чем отец. У Мазепина есть своя крупная компания по производству удобрений «Уралкалий», которая спонсирует команду Формулы-2. Я должен выяснить, к чему мы хотим прийти, и лишь после этого мы примем решение. Я веду с господином Мазепиным такие же переговоры, как с Хюлькенбергом», — приводит слова Штайнера F1-Insider.
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