Финский политик обвинил Боттаса в лицемерии и поддержал не встающего на колено Райкконена

Член парламента Финляндии Яни Макела раскритиковал пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. Политик остался недоволен комментариями соотечественника, который выразил недоумение в связи с разрывом в зарплатах женщин и мужчин в профессиональном спорте. Подругой Боттаса является профессиональная велогонщица Тиффани Кромвель.

«Речь идёт о базовых принципах экономики. Спортивные мероприятия, привлекающие большую аудиторию и СМИ, зарабатывают больше. Поэтому для меня удивительно, как человек, зарабатывающий миллионы в этой индустрии, не понимает этого. Я думаю, что дело в простом лицемерии», — цитирует политика lltalehti.

Также Макела раскритиковал Боттаса за преклонение колена перед гонками. Политик пояснил, что он выступает против смешивания политики и спорта. Политик поддержал Кими Райкконена, который не становится на одно колено.