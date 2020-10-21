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Финский политик обвинил Боттаса в лицемерии и поддержал не встающего на колено Райкконена

Финский политик обвинил Боттаса в лицемерии и поддержал не встающего на колено Райкконена
Авто / Формула-1 0

Член парламента Финляндии Яни Макела раскритиковал пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. Политик остался недоволен комментариями соотечественника, который выразил недоумение в связи с разрывом в зарплатах женщин и мужчин в профессиональном спорте. Подругой Боттаса является профессиональная велогонщица Тиффани Кромвель.

«Речь идёт о базовых принципах экономики. Спортивные мероприятия, привлекающие большую аудиторию и СМИ, зарабатывают больше. Поэтому для меня удивительно, как человек, зарабатывающий миллионы в этой индустрии, не понимает этого. Я думаю, что дело в простом лицемерии», — цитирует политика lltalehti.

Также Макела раскритиковал Боттаса за преклонение колена перед гонками. Политик пояснил, что он выступает против смешивания политики и спорта. Политик поддержал Кими Райкконена, который не становится на одно колено.

Боттас возмутился ущемлением прав женщин в спорте, приведя пример призовых из велогонок
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