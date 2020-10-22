Ферстаппен заявил, что ему не нравятся нынешние кубки Ф-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что ему не очень нравится дизайн призовых кубков, которые в настоящее время вручают в Формуле-1. Гонщик из Нидерландов считает, что раньше трофеи выглядели лучше.
«10-15 лет назад кубки были намного лучше. Когда я смотрю на шкаф с сегодняшними трофеями в Милтон-Кейнсе, то они иногда выглядят немного скучными. На самом деле мне всё равно, потому что это больше связано с памятью о победе и, конечно же, просто с тем фактом, что вы достигли этого результата.
Конечно, мне больше нравится, когда я могу подняться на высшую ступеньку пьедестала. Но нужно оставаться реалистами. Если другая команда настолько доминирует, то иногда вам просто нужно быть довольным вторым или третьим местом. Так что я стараюсь наслаждаться брызгами шампанского на подиуме», — приводит слова Ферстаппена GPblog со ссылкой на подкаст Talking Bull.
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