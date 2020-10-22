Грожан уже поработал на симуляторе одной из команд Формулы-Е

Журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Баретто рассказал об информации, согласно которой французский гонщик Ромен Грожан уже активно работает над продолжением своей гоночной карьеры в свете ожидаемого ухода из чемпионата мира. Сегодня было объявлено, что Грожан покинет американскую команду Формулы-1 «Хаас».



«Как я понимаю, Ромен Грожан на прошлой неделе работал на симуляторе „Махиндры“, что даёт основание предположить, что переход в Формулу-Е — реальная возможность для француза после завершения сотрудничества с „Хаасом“ в конце этого года», — написал Баретто в своём «твиттере».



Сообщение Баретто ретвитнул официальный аккаунт Формулы-Е.



В составе «Махиндры» действительно существует вакансия на сезон-2020/2021. Паскаль Верляйн и Жером д'Амброзио покинули команду, одно из мест занял Александер Симс.