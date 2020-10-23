Риккардо рассказал, как идёт работа над будущей татуировкой Абитебуля

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, как сейчас обстоит дело с татуировкой, которую должен себе нанести руководитель «Рено» Сириль Абитебуль. Риккардо и Абитебуль договорились, что Сириль сделает татуировку, если Даниэль завоюет подиум за рулём болида «Рено». После финиша Риккардо на третьем месте на Гран-при Айфеля Абитебуль подтвердил, что готов выполнить условия пари. Гонщик определит дизайн татуировки, а его руководитель — размер и место нанесения.
«У меня есть художник, который сейчас работает над двумя дизайнами. Мы приближаемся к концу. Я ещё должен поговорить с Сирилем насчёт логистики, но, надеюсь, перед Бахрейном мы найдём окно, чтобы всё сделать», — приводит слова Риккардо журналист Люк Смит в своём твиттер-аккаунте.
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