Франц Тост – о Цуноде и Квяте: состав пилотов на следующий год ещё не определён

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал слухи, что протеже «Хонды» Юки Цунода в следующем сезоне заменит в команде из Фаэнцы россиянина Даниила Квята. По словам функционера, состав гонщиков ещё не утверждён.
«Состав пилотов на следующий год ещё не определён. Программа с Юки следующая: на прошлой неделе он был у нас на фабрике и прошёл подгонку сиденья, потому что после гонки в Имоле мы проведём тесты. Цунода сможет проехать 300 километров. Возможно, но это ещё не решено, он один раз примет участие в пятничной свободной практике. У него запланированы ещё две гонки в Бахрейне в Ф-2.
Мы посмотрим, где он закончит чемпионат и как его позиция отразится на получении суперлицензии. После этого Юки проведёт тесты для молодых гонщиков в Абу-Даби. И лишь затем «Ред Булл» решит, кто будет пилотом «Альфа Таури» в 2021 году», — приводит слова Тоста The Race.
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