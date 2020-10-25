Видео: блестящий старт Райкконена на Гран-при Португалии — с 16-го места на 6-е
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью старта финского гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена на Гран-при Португалии. Райкконен был единственным во второй десятке, кто решил стартовать на шинах «софт», и это позволило Кими совершить прорыв на первом круге гонки, так как он прогрел покрышки лучше окружающих. Всего за один круг Райкконен сумел поднятья с 16-й стартовой позиции на шестую. Когда остальные пилоты прогрели покрышки, Кими не удалось продолжить прорыв и в итоге несколько соперников прошли его обратно. Гонку Райкконен завершил за пределами очковой зоны — на 11-м месте.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
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