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Албон объяснил свой провал на Гран-при Португалии

Албон объяснил свой провал на Гран-при Португалии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал неудачное выступление на Гран-при Португалии, который он закончил на 12-й позиции.

«На первом круге я действительно потерял много позиций. В некоторых командах начали работать шины — у „Макларена“, например. И Кими — он просто летел по трассе. Он будто ехал по совершенно другой трассе. На первых кругах было очень сложно, и в итоге я потерял кучу позиций.

Когда шины прогрелись, машина действительно стала очень хороша. Но остаток гонки я провёл в трафике. Мы знали, что здесь будет сложно обгонять, но я старался бороться в последнем повороте, однако никогда не оказывался достаточно близко, чтобы получить возможность для обгона в первом повороте», — приводит слова Александера Албона GPBlog.

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