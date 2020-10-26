Ветров: Квяту хуже настраивают машину, а он не может об этом сказать

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал выступление российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при Португалии, в котором тот занял 19-е место.

«Что касается Квята, то моё мнение — он уже устал. Это политика влезла в спорт. Это сильно заметно. Вс" это не красит Формулу и, скорее всего, убьёт. Это проявляется во всём. Квяту хуже настраивают машину, а он не может об этом сказать, так как это прописано в контракте первым пунктом. Это заметно. Часто делают пит-стопы не так, как надо. Политика плотно в спорте. Кто встал на колени, кто не встал — и так далее. Зачем ему вообще это делать? Не мы же рабов имели. А политика продолжается. Очень жаль, что Берни ушёл. Он бы такого не допустил», — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.