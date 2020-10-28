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В Mongol Identity всё ещё ждут извинений от Макса Ферстаппена

В Mongol Identity всё ещё ждут извинений от Макса Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Директор Mongol Identity Ууганаа Рамсай заявила, что её организация «просто просит публичных извинений» от Макса Ферстаппена за его слова на Гран-при Португалии, а вовсе не хочет, чтобы гонщика как-то наказывали.

«Мы верим в человеческую доброту. Все делают ошибки. Мы просто просим публичных извинений, поскольку это является громким посланием для нашего следующего поколения», — приводит слова Рамсай Formula1news.

Руководитель и активист, которая родилась в Монголии, но проживает в Британии, также заявила, что разбирательства внутри «Ред Булл» являются их «внутренним делом». Однако Ууганаа выразила надежду, что «они будут соответствовать своим заявлениям, а не делать их для галочки, когда действия говорят о другом».

Напомним, после аварии с Лэнсом Строллом Макс назвал канадца «монголом», придав этому оскорбительный окрас.

В «Ред Булл» предупредили Ферстаппена, который назвал Стролла «монголом»
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