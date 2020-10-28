Источник: лимит в $ 30 млн включит зарплаты обоих гонщиков команд Ф-1, а не каждого

Как пишет в своей колонке на Motorsport журналист Адам Купер, потолок в $ 30 млн будет касаться зарплат обоих гонщиков команд Формулы-1, а не каждого в отдельности, как ранее сообщило издание Daily Mail. Ограничение на зарплаты пилотов планируют ввести в Формуле-1 с 2023 года.
Уже со следующего сезона в Ф-1 будет действовать лимит бюджетов в $ 145 млн. Изначально зарплаты гонщиков и трёх ведущих сотрудников не входили в эту сумму, но с введением нового правила в 2023 году ситуация немного изменится. Командам разрешат при желании тратить на пилотов более $ 30 млн, однако весь перерасход будет вычитаться из общего лимита бюджета. В то же время экономия на зарплатах пилотов не приведёт к увеличению основного лимита.
Руководители команд Формулы-1 также в целом поддержали план по введению лимита на зарплаты трёх самых «дорогих» сотрудников, в число которых обычно входят руководитель команды и технический директор. Размер этого лимита пока ещё не определён, но команды согласились, что верхняя грань должна быть установлена.
Отметим, что введение потолка зарплат пилотов и трёх топ-сотрудников ещё должен ратифицировать Всемирный совет по автоспорту.
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