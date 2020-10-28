В Ф-1 договорились о потолке зарплат пилотов. Он в 1,5 раза ниже, чем получает Хэмилтон

Команды Формулы-1 единогласно согласились на введение потолка зарплат своих гонщиков начиная с сезона-2023, утверждает британское издание Sportsmail. По данным источника, пилоты не будут получать больше £ 22 млн, или $ 30 млн.
Это решение поддержал и руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, хотя оно может затруднить подписание нового контракта с Льюисом Хэмилтоном. Шестикратный чемпион Формулы-1, который недавно установил рекорд по количеству побед в «Королевских гонках», получает по текущему соглашению £ 35 млн. Если новое правило ратифицируют до того, как британец подпишет контракт, он может недосчитаться значительной суммы.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон и «Мерседес» рассчитывают подписать новый контракт на три сезона. По новому соглашению ему предлагают годовую зарплату в £ 40 млн.
Хотя точные детали потолка бюджетов ещё не определены, источник заявил, что трудовое законодательство, вероятно, обяжет команды продолжать платить в размере, установленном по контрактам до введения правила. В связи с этим Хэмилтон, возможно, захочет подписать более продолжительное соглашение.
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