«Я не его мать». Косаченко — о том, что Квят может остаться без места в Ф-1

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, прокомментировала слова пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, который заявил, что его не беспокоит вопрос о возможном уходе из Ф-1.



«По поводу Квята никак не считаю. Вопрос не ко мне, я не его мать. Жду официального объявления», — приводит слова Косаченко Sport24.

Также она выразила мнение, что, если бы Михаэль Шумахер выступал на технике, идентичной той, что есть в распоряжении Льюиса Хэмилтона, то значительно превзошёл бы собственные достижения.



«Сейчас совершенно другие машины, и если бы в распоряжении Шумахера была та же техника, которая имеется по современному регламенту, поверьте, эти рекорды были бы уже давно побиты. Да, сейчас Льюис впереди, он большой молодец, но это никак не умаляет заслуг Михаэля», — добавила Косаченко.