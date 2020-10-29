Жан Тодт – о «Ред Булл»: никому не позволю себя шантажировать

Президент ФИА Жан Тодт прокомментировал слова консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, который пригрозил уходом австрийской команды и сестринской «Альфа Таури» из Формулы-1, если доработка двигателей не будет заморожена с 2022 года.



«В мае «Ред Булл» сказал нам, что ни при каких обстоятельствах нельзя замораживать доработку двигателей, потому что в противном случае «Хонда» покинет чемпионат. Теперь они хотят обратного. В этом бизнесе ситуация может быстро меняться.

Я уважаю каждое мнение и каждую просьбу, но не позволю себя шантажировать. Меня никто не может шантажировать. Поставщики топлива также пригрозили уйти, если конкуренция возрастёт. Но гораздо важнее, чтобы они внимательно взглянули на то, во что именно вкладывают свои средства», — приводит слова Тодта Auto Motor und Sport.