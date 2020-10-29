Роль Вандорна в «Мерседесе» будет зависеть от будущего Расселла в Формуле-1

Пилот Формулы-Е, резервный гонщик «Мерседеса» в Формуле-1 Стоффель Вандорн сообщил, что не уверен, что займёт роль резервного пилота в 2021 году.



«На данный момент я не знаю. Я не могу ничего сказать. Думаю, всё будет зависеть от происходящего на рынке пилотов Формулы-1. Похоже, существует некоторая неопределённость, но мы подождём и посмотрим, что получится. В любом случае я продолжу работать с командой Формулы-1 на симуляторе, а затем мы оценим возможность получить роль резервного пилота, но я готов», — приводит слова Вандорна RaceFans.



Считается, что роль резервного гонщика «Мерседеса» в 2021 году может занять Джордж Расселл, если он потеряет место в «Уильямсе» по окончании сезона. Тото Вольф рассчитывает в таком случае на Расселла в качестве третьего пилота в 2021 году, чтобы дать ему роль боевого гонщика в 2022-м.