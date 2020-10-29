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Болид-беспилотник врезался в стену на первой секунде гонки. Ещё одна машина «потерялась»

Болид-беспилотник врезался в стену на первой секунде гонки. Ещё одна машина «потерялась»
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Автоспортивная серия Roborace неудачно провела соревнования беспилотных болидов. Команда Acronis Autonomous столкнулась с затруднениями на старте заезда, когда их беспилотный автомобиль врезался в стену на прямой. Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии, однако проблема точно не заключалась в условиях на трассе — после старта болид поехал по пологой траектории и врезался прямо в стену.

При этом это оказался не единственный автомобиль, у которого возникли проблемы в гонке — болид команды Autonomous Racing Graz испытал трудности с работой геолокации, из-за чего «заблудился» на трассе и был вынужден прервать заезд.

Всего в заездах участвовало пять машин.

Посмотреть видео можно на Twitch.

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