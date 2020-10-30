Джовинацци – о новом контракте: чувствую, что внёс свой вклад в развитие команды

Итальянский пилот Антонио Джовинацци прокомментировал подписание нового контракта с командой Формулы-1 «Альфа Ромео», о котором было объявлено сегодня, 30 октября.



«Альфа Ромео» была моим домом в Формуле-1 в течение последних двух сезонов, и я рад, что эти отношения могут продолжаться ещё один год. Команда очень верила в меня, и я приложил все усилия, чтобы отплатить упорным трудом и целеустремленностью.

Мы достигли некоторых хороших результатов, и я чувствую, что внёс свой вклад в развитие команды. Но впереди ещё долгий путь. Мы хотим достичь гораздо большего вместе. Между этим сезоном и следующим будет много преемственности. Поэтому всё, над чем мы работаем сейчас, уже влияет на следующий год. Мы готовы отдать всё, что у нас есть», — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Альфа Ромео».