Дизайнер показал, как выглядели бы спортивные мотоциклы в ливреях команд Ф-1

Пресс-служба Формулы-1 поделилась на своей странице в «Инстаграме» подборкой фотографий, на которой спортивные мотоциклы MotoGP представлены в ливреях «Мерседеса», «Ред Булл», «Феррари» и других команд «Королевских гонок». Рендеры создал пользователь Reddit c ником BassTrombone7.



«Какая ливрея вам нравится больше?» — подписали снимки в Формуле-1.

Подборка фото доступна на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Напомним, после 12 гонок нынешнего сезона личный зачёт чемпионата Формулы-1 возглавляет Льюис Хэмилтон. На его счету 256 очков. Вторым идёт его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (179). Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (162) – третий. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят (14) — 14-й.