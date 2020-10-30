Дизайнер показал, как выглядели бы спортивные мотоциклы в ливреях команд Ф-1
Пресс-служба Формулы-1 поделилась на своей странице в «Инстаграме» подборкой фотографий, на которой спортивные мотоциклы MotoGP представлены в ливреях «Мерседеса», «Ред Булл», «Феррари» и других команд «Королевских гонок». Рендеры создал пользователь Reddit c ником BassTrombone7.
«Какая ливрея вам нравится больше?» — подписали снимки в Формуле-1.
Подборка фото доступна на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».
Напомним, после 12 гонок нынешнего сезона личный зачёт чемпионата Формулы-1 возглавляет Льюис Хэмилтон. На его счету 256 очков. Вторым идёт его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (179). Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (162) – третий. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят (14) — 14-й.
- 30 октября 2020
-
13:15
-
12:08
-
11:28
-
11:23
-
11:13
-
11:08
-
11:04
-
10:26
-
09:06
-
00:58
- 29 октября 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:43
-
20:34
-
19:44
-
19:03
-
17:32
-
16:41
-
15:16
-
14:19
-
13:42
-
12:51
-
11:52
-
10:45
-
10:17
-
09:04
-
01:00
-
00:01
- 28 октября 2020
-
22:55
-
21:58
-
20:35
-
19:51
-
18:58
-
18:37
-
17:31
Партнерский контент