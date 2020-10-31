Хэмилтон — лучший в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи, Гасли — 4-й, Квят — 8-й

На трассе в Имоле завершилась первая и единственная свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал девятое время, у его напарника Пьера Гасли — четвёртый результат.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая свободная практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.14,726
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,297
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,492
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,907
5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,962
6. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,113
7. Эстебан Окон («Рено») — +1,219
8. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,240
9. Александер Албон («Ред Булл») — +1,335
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,356
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,383
12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,441
13. Ромен Грожан («Хаас») — +1,824
14. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,834
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,838
16. Ландо Норрис («Макларен») — +1,945
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,958
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,054
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,334
19. Николас Латифи («Уильямс») — +3,053.
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