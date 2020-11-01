Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Магнуссен объяснил сильнейшую головную боль, из-за которой ему пришлось сойти

Магнуссен объяснил сильнейшую головную боль, из-за которой ему пришлось сойти
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о своих проблемах в гонке Гран-при Эмилии-Романьи.

«У нас была проблема с коробкой передач. Она была и вчера на моём быстрейшем круге в квалификации. Она вернулась в гонке, была с первого же круга. У меня медленно переключались передачи вниз. Но было не только медленное переключение вниз, но и громкий стук каждый раз при переключении вверх. Это нормально на протяжении пары кругов, но потом начинает сильно бить по голове. К концу гонки у меня просто была огромная головная боль — и я сказал об этом команде. Думаю, они посчитали, что нам не за что бороться, так что зазвали меня в боксы.

Меня развернуло на старте, после чего гонка была закончена. Я потерял так много времени, возвращаясь на трассу. Сам темп был хорошим — он был лучше, чем мы ожидали, пусть даже проблемы с переключением передач стоили нам примерно полсекунды на круге», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020