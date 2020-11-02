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Бинотто: «Феррари» очень сожалеет о заминке на пит-стопе Феттеля

Бинотто: «Феррари» очень сожалеет о заминке на пит-стопе Феттеля
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подвёл итога Гран-при Эмилии-Романьи, в котором Шарль Леклер финишировал на 5-м месте, а Себастьян Феттель стал 12-м.

«Ясно видно, что мы закрепляем прогресс, достигнутый в последних этапах, особенно с точки зрения гоночного темпа на очень разных типах трасс. Это важно как для концовки этого сезона, так и для следующего. В очередной раз Шарль продемонстрировал отличную работу – когда было нужно, берёг шины, а ближе к финишу хорошо защищался.

Себастьян сильно провёл гонку, и мы очень сожалеем о заминке на пит-стопе, стоившей ему места в первой десятке на финише, из-за чего был потерян шанс заработать ценные очки.

Поздравляю «Мерседес» с победой в Кубке конструкторов. Мы знаем, что нам ещё многое предстоит сделать, прежде чем мы сможем вновь бороться с ними. Но в «Феррари» уверены, что команда в итоге сможет это сделать», — приводит слова Бинотто официальный сайт «Феррари».

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