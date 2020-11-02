Грин: переход на «софт» за машиной безопасности был лучшим решением для Переса

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин считает, что перевод Серхио Переса на мягкие шины был правильным решением. После Гран-при Эмилии-Романьи Перес заявил, что это лишило его возможности приехать на подиум.



«Гонка шла своим чередом. До машины безопасности Чеко с хорошим темпом добрался до четвёртой позиции. Он обогнал всех, проехав более длинный отрезок на «медиуме», машина была быстра, и мы были довольны темпом. Машина безопасности была наихудшим из возможных сценариев. К сожалению, мы не рассчитывали на это. Мы были на «харде», машина была настроена для длинных отрезков, и во время гонки мы невероятно нервничали из-за того, что нам придётся оставаться на жёстких шинах за машиной безопасности.



Самым безопасным и наиболее логичным вариантом стал переход на комплект более свежего «софта», чтобы мы не переживали по этому поводу. Мы думали, что остальные сделают то же самое, однако многое зависело от их планов на гонку.



После выхода машины безопасности произошёл ещё один инцидент, который мы не могли предвидеть. В итоге количество кругов на обгон сократилось, и это сработало против нас. Оглядываясь назад, мы бы приняли другое решение. Но в тот момент у нас была информация, которая говорила о том, что это было лучшим решением», — приводит слова Энди Грина Autosport.