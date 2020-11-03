Определены даты и маршрут ралли-марафона «Шёлковый путь»—2021. Он стартует в Омске

Определены даты и маршрут проведения международного ралли «Шёлковый путь» в 2021 году, сообщает пресс-служба гонки. Крупнейший ралли-рейд Евразии пройдёт с 1 по 11 июля по территориям трёх стран – России, Монголии и Китая. В маршрут планируется включить регионы, не задействованные в предыдущих изданиях «Шёлкового пути»: Алтай в России, Монгольский Алтай и новые районы пустыни Гоби в Китае и в Монголии.



Административные и технические проверки пройдут в Омске 30 июня и 1 июля. После их завершения, вечером 1 июля, участники проедут по стартовому подиуму на торжественной церемонии открытия ралли. Гонка начнётся на следующий день в Омске и завершится 11 июля в китайском Урумчи. Участникам предстоит преодолеть 10 этапов общей протяжённостью примерно в 5000 км, причём почти половина дистанции придётся на скоростные спецучастки.



Экипажи, полностью состоящие из молодых людей моложе 30 лет, а также женские экипажи смогут принять участие без оплаты стартовых взносов. Начиная с 2021 года «Шёлковый путь» даст возможность производителям протестировать свои перспективные разработки в реальной обстановке ралли-рейда. Для этого будут предложены специальные условия. Кроме того в рамках поддержки экологической программы проекта особые условия будут и для экипажей на автомобилях, использующих новые типы природного вида топлива: природный газ (метан), пропан или водород.