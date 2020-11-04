Латифи больше всех проигрывает партнёру в квалификациях. Квят от Гасли в 0,3 секунды

Сайт GPblog опубликовал любопытную статистику по квалификациям нынешнего сезона. В ней указаны средние временные разрывы между напарниками по командам.



«Мерседес»

Льюис Хэмилтон — Валттери Боттас — 9-4

Хэмилтон в среднем на 0,218 секунды быстрее в 13 квалификациях.



«Ред Булл»

Макс Ферстаппен — Александер Албон — 13-0

Ферстаппен в среднем на 0,613 секунды быстрее в 13 квалификациях.



«Рено»

Даниэль Риккардо — Эстебан Окон — 12-1

Риккардо в среднем на 0,272 секунды быстрее в 13 квалификациях.

«Макларен»

Карлос Сайнс-младший — Ландо Норрис — 7-6

Норрис в среднем на 0,013 секунды быстрее в 13 квалификациях.



«Рейсинг Пойнт»

Серхио Перес — Лэнс Стролл — 8-2

Перес в среднем на 0,060 секунды быстрее в 10 квалификациях.

«Феррари»

Шарль Леклер — Себастьян Феттель — 11-2

Леклер в среднем на 0,460 секунды быстрее в 13 квалификациях.

«Альфа Таури»

Пьер Гасли — Даниил Квят — 11-2

Гасли в среднем на 0,342 секунды быстрее в 13 квалификациях.

«Альфа Ромео»

Кими Райкконен — Антонио Джовинацци — 7-6

Райкконен в среднем на 0,062 секунды быстрее в 13 квалификациях.

«Хаас»

Ромен Грожан — Кевин Магнуссен — 7-5

Грожан в среднем на 0,054 секунды быстрее в 12 квалификациях.

«Уильямс»

Джордж Расселл — Николас Латифи — 13-0

Расселл в среднем на 0,700 секунды быстрее в 13 квалификациях.