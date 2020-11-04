Латифи больше всех проигрывает партнёру в квалификациях. Квят от Гасли в 0,3 секунды

Сайт GPblog опубликовал любопытную статистику по квалификациям нынешнего сезона. В ней указаны средние временные разрывы между напарниками по командам.
«Мерседес»
Льюис Хэмилтон — Валттери Боттас — 9-4
Хэмилтон в среднем на 0,218 секунды быстрее в 13 квалификациях.
«Ред Булл»
Макс Ферстаппен — Александер Албон — 13-0
Ферстаппен в среднем на 0,613 секунды быстрее в 13 квалификациях.
«Рено»
Даниэль Риккардо — Эстебан Окон — 12-1
Риккардо в среднем на 0,272 секунды быстрее в 13 квалификациях.
«Макларен»
Карлос Сайнс-младший — Ландо Норрис — 7-6
Норрис в среднем на 0,013 секунды быстрее в 13 квалификациях.
«Рейсинг Пойнт»
Серхио Перес — Лэнс Стролл — 8-2
Перес в среднем на 0,060 секунды быстрее в 10 квалификациях.
«Феррари»
Шарль Леклер — Себастьян Феттель — 11-2
Леклер в среднем на 0,460 секунды быстрее в 13 квалификациях.
«Альфа Таури»
Пьер Гасли — Даниил Квят — 11-2
Гасли в среднем на 0,342 секунды быстрее в 13 квалификациях.
«Альфа Ромео»
Кими Райкконен — Антонио Джовинацци — 7-6
Райкконен в среднем на 0,062 секунды быстрее в 13 квалификациях.
«Хаас»
Ромен Грожан — Кевин Магнуссен — 7-5
Грожан в среднем на 0,054 секунды быстрее в 12 квалификациях.
«Уильямс»
Джордж Расселл — Николас Латифи — 13-0
Расселл в среднем на 0,700 секунды быстрее в 13 квалификациях.
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