«Удар кулаком по столу — не выход!» Бинотто ответил, способен ли он спасти «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что неудачный сезон-2020 для итальянской команды нужно считать исключением в её истории.
«За последние несколько лет мы несколько раз боролись за победы и титулы. Но в нашей истории были и сезоны без викторий, как в 1990-м или 1994-м. 2020 год является особенно трудным сезоном не только из-за наших проблем, но и из-за коронавируса. Мы не могли развиваться и совершенствоваться так, как надеялись.
В сезоне-2022 нас ждёт совершенно новое поколение автомобилей. Это проект, в который нам скоро придётся вложить много нашей энергии. Как сезон 2020 год останется исключением для «Феррари», — цитирует Бинотто Planet F1 со ссылкой на Sky Italia.
На вопрос, тот ли он человек, который вытащит «Феррари» из кризиса, босс команды с улыбкой ответил следующее.
«Раньше я бы злился на ваш вопрос. Но действительно считаю, что удар кулаком по столу — не выход! Мы провалили проект, выбрали неправильный подход. Коронавирус остановил нас и наказал», — сказал Бинотто.
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