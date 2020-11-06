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MotoGP включила «Игору Драйв» в число резервных трасс на сезон-2021

MotoGP включила «Игору Драйв» в число резервных трасс на сезон-2021
Авто / Мотогонки 0

Промоутер MotoGP компания Dorna Sports опубликовала предварительный календарь на сезон-2021. На данный момент в нём значится 19 этапов, однако уточняется, что в календаре вполне возможны изменения по срокам и месту проведения гонок из-за сохраняющейся в мире пандемии коронавируса.

В связи с возможными проблемами организаторы сразу же добавили в календарь три резервные трассы — португальский «Алгарве», уличную трассу Мандалика в Индонезии и автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. При этом в календаре заявлен свободный 20-й слот в июле после Гран-при Финляндии, что намекает на высокую вероятность проведения гонки в России.

«Франко Унчини посетил трассу „Игору Драйв“ — это фантастическое сооружение. Мы изучаем возможность добавить её в календарь. Сейчас у нас в календаре 20 Гран-при, и это не является невозможным», — отметил глава Dorna Sports Кармело Эспелета.

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