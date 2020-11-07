Мюллер выиграл первую гонку этапа DTM на «Хоккенхаймринге», Кубица — восьмой

На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась первая гонка заключительного этапа DTM. Победу одержал Нико Мюллер. Вторым стал Рене Раст, третье место занял Джейми Грин. Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица финишировал восьмым.
DTM. «Хоккенхаймринг». Первая гонка
1. Нико Мюллер (Audi) — 36 кругов
2. Рене Раст (Audi) +0,622
3. Джейми Грин (Audi) +1,033
4. Лоик Дюваль (Audi) +4,960
5. Майк Роккенфеллер (Audi) +6,311
6. Джонатан Абердейн (BMW) +6,580
7. Робин Фряйнс (Audi) +6,727
8. Роберт Кубица (BMW) +8,668
9. Филипп Энг (BMW) +9,025
10. Шелдон Ван Дер Линде (BMW) +11,056
11. Фердинанд Габсбург (Audi) +12,646
12. Лукас Ауэр (BMW) +15,244
13. Фабио Шерер (Audi) +5 кругов
14. Тимо Глок (BMW) +9 кругов
15. Харрисон Ньюи (Audi) — сход
16. Марко Виттманн (BMW) — сход.
Общий зачёт
1. Рене Раст (Audi) — 325 очков
2. Нико Мюллер (Audi) — 312 очков
3. Робин Фряйнс (Audi) — 269 очков
4. Майк Роккенфеллер (Audi) — 127 очков
5. Тимо Глок (BMW) — 116 очков.
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