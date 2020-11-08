Сын Жана Алези близок к завершению карьеры в автоспорте, его уволили из Академии «Феррари»

Джулиано Алези, сын бывшего гонщика Формулы-1 Жана Алези, близок к завершению автоспортивной карьеры, сообщает Алези-старший. Причина ухода из гонок — отсутствие финансирования гонщика на сезон-2021.



«У нас нет финансирования на 2021 год, „Феррари“ уволила Джулиано из гоночной академии. А свои деньги я больше вкладывать не могу. Я и так уже продал свою машину «Феррари» F40.



Мы ошиблись с выбором команды и заплатили ей более одного миллиона долларов. Но „ХВА“ не выполнила обещания. После того как мы ушли в „МП Моторспорт“, с нас потребовали ещё 80 тысяч евро», — приводит слова Алези-старшего Blick.



Нынешний сезон стал вторым у Джулиано в Формуле-2. За два сезона Алези-младший лишь один раз смог финишировать в первой пятёрке и набрал всего 28 очков.