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Норрис потроллил Феттеля и Албона за проигрыш напарникам

Норрис потроллил Феттеля и Албона за проигрыш напарникам
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис во время викторины Twitch Quartet пошутил по поводу слабых выступлений Себастьяна Феттеля и Александера Албона в нынешнем сезоне, подчеркнув тот факт, что оба слишком много уступают своим напарникам. Об этом пишет британское издание formula1news.

«Два человека управляют автомобилем одной марки. Один едет со скоростью 60 миль в час, другой — со скоростью 40 миль в час…» — сказал мастер викторины, пытаясь задать вопрос.

«Шарль и Себ!» — выпалил Ландо.

На этом пилот «Макларена» не остановился и добавил: «Извините, я хотел сказать «Макс и Алекс», но это было бы более грубо».

Напомним, Норрис на прошлой неделе извинился перед Льюисом Хэмилтоном за слишком резкие слова о его рекорде по количеству побед в Формуле-1.

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