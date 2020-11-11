Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Р. Шумахер: сомневаюсь, что Марко прав по поводу Ферстаппена и Хэмилтона

Р. Шумахер: сомневаюсь, что Марко прав по поводу Ферстаппена и Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер выразил мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на одинаковых болидах вряд ли смог бы регулярно опережать шестикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Именно такое заявление ранее сделал консультант австрийской команды Хельмут Марко.

«Хельмут Марко считает, что Макс на одинаковых машинах будет быстрее, чем Льюис в течение сезона? Смелое заявление! Сомневаюсь, что доктор прав.

В квалификации молодые и необузданные Макс Ферстаппен и Шарль Леклер сейчас на самом деле быстрее Льюиса. Я убеждён в этом. В гонке, однако, Льюис всё ещё лучше. Там он превосходит всех! И очки начисляются лишь по итогам воскресенья», — написал Ральф в своей колонке на Sky Sports.

Р. Шумахер рассказал о своём отношении к политической активности Хэмилтона
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020