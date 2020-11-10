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Р. Шумахер рассказал о своём отношении к политической активности Хэмилтона

Р. Шумахер рассказал о своём отношении к политической активности Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер выразил мнение, что политическая активность гонщиков, в частности шестикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, может быть опасной для Формулы-1.

«Ценности, которые декларирует Льюис очень важны. И он может продвигать их в «Инстаграме» и других социальных сетях. Единственный вопрос, почему он всегда делает это в комбинезоне «Мерседеса» и на гоночной трассе.

Это может быть слишком противоречивым. Если гонщики слишком перебарщивают с такими вещами, это опасно. Спорт этого не заслуживает.

Я твёрдо убеждён, что нельзя сочетать спорт и политику. А если уж это происходит, то определённо не касается пилотов», — приводит слова Ральфа GrandPX со ссылкой на эфир Sport1.

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